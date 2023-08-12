Донецк, 12 августа, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Российские военные взяли под контроль одну из наиболее мощных позиций укрепрайона «Зверинец» в Марьинке, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Еще одна из наиболее важных позиций «Зверинца» в Марьинке — под нашим контролем», — сказал корреспонденту ТАСС Гагин.

Он добавил, что существенная часть мощного укрепрайона ВСУ находится под контролем российских войск. Наступательные действия там успешно продолжаются, отметил Гагин.

Советник врио главы ДНР уточнил, что сначала по опорному пункту отработала артиллерия первого армейского корпуса, после чего на украинские позиции вошли разведчики.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа врио главы республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ продолжают безуспешные попытки закрепиться в Урожайном. По его словам, в какой-то момент ВСУ смогли зайти на окраины населённого пункта и стали там закрепляться, однако российские артиллерия и авиация уничтожили украинских военных, техника которых так и осталась в Урожайном.

В июне Пушилин сообщал, что укрепрайон на марьинском направлении, известный как «Зверинец», полностью перешёл под контроль российских войск. Он добавил, что укрепрайон очень мешал продвижению российских сил.