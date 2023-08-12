Берлин, 12 августа, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Германии необходимо снова начать импортировать газ из России, несмотря на украинский конфликт. Об этом заявил лидер парламентской фракции «Альтернатива для Германии» Антон Барон, его слова 12 августа привела немецкая газета Die Zeit.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Российский газ был благословением для экономики и нашего процветания», — сказал он.

Немецкий политик отметил, что, по его мнению, переход на возобновляемую энергию не будет спасением для Германии, а напротив, приведёт к её зависимости от других стран.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа эксперт финуниверситета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что без дешёвого газа из России экономике ФРГ становится всё труднее выбраться из кризиса, что вдобавок усугубляется политикой её финансовых властей. Эксперт уточнил, что общий энергетический кризис начался в Европе ещё в 2021 году. Он был связан с банальным дефицитом газа как такового.

До этого заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал, что в какой-то момент Германия потеряет статус первой экономики Европейского союза, и свою роль в этом сыграет отказ от поставок российских энергоресурсов. Эксперт усомнился в том, что именно отказ от российских энергоносителей будет спусковым крючком и главной причиной изменений в европейской экономике вообще и в германской в частности.