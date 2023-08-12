Москва, 12 августа, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В России уделяется приоритетное внимание развитию массового физкультурного движения. Об этом говорится в поздравлении президента России Владимира Путина с Днём физкультурника, которое 12 августа опубликовали на сайте Кремля.

Александр Казаков/ТАСС Президент России Владимир Путин

Глава государства поздравил с праздником физкультурников, спортсменов, а также работников сферы физической культуры и спорта, подчеркнув, что День физкультурника по праву считается общенародным, так как он отмечается по всей стране и объединяет огромное количество людей — от профессиональных спортсменов до большого количества ведущих здоровый и активный образ жизни.

«В России развитию массового физкультурного движения уделяется приоритетное внимание. Строятся тренировочные и оздоровительные комплексы, ледовые дворцы и стадионы. В регионах проводятся такие масштабные мероприятия, как «Кросс нации», «Лыжня России», «Сельские спортивные игры», соревнования школьников «Президентские состязания», «Всероссийские юношеские Игры боевых искусств», другие интересные спартакиады и турниры», — говорится в поздравлении.

Президент отметил, что все эти состязания популяризируют спорт, в первую очередь — среди молодых людей, а также способствуют воспитанию новых российских чемпионов и рекордсменов.

Ввиду этого президент заявил об особой признательности тренерам, педагогам, инструкторам, наставниками всем специалистам отрасли, которые в нынешнем году отмечают 100-летие с момента создания государственной системы управления в сфере физкультуры и спорта.

Как сообщало ИА Регнум, 5 августа Путин направил приветственную телеграмму участникам проходящих в Белоруссии Игр стран СНГ.

Глава государства выразил уверенность в том, что эти соревнования послужат развитию международного гуманитарного сотрудничества, а также укреплению личных контактов и будут содействовать популяризации спорта и продвижению ценностей здорового и активного образа жизни. До этого российский лидер обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко проведение Игр стран БРИКС.