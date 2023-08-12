Москва, 12 августа, 2023, 10:39 — ИА Регнум. Российские военные отразили шесть попыток атак ВСУ на сватовском и краснолиманском направлениях, уничтожили опорный пункт украинской армии с помощью ТОС «Солнцепёк», сообщил 12 августа начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС Боевая работа расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек»

Военные группировки «Центр» в районах Червонопоповского участка и Серебрянского лесничества нанесли удары по штурмовым группам 21-й и 42-й механизированных бригад украинской армии.

«Потери противника составили более 50 боевиков, уничтожены боевая машина пехоты и две бронированные машины. Тяжёлыми огнемётными системами «Солнцепёк» нанесено огневое поражение по трём целям — одному опорному пункту и двум районам скопления живой силы противника», — сообщил Савчук.

Он добавил, что «Центр» нанёс поражение и технике ВСУ: артиллерийским ударом российские военные уничтожили гаубицу Д-20, барражирующим боеприпасом «Ланцет» — гаубицу «Мста-Б».

Кроме того, удар по пункту временной дислокации ВСУ в районе города Кировска нанесли ВКС. Российские средства ПВО сбили четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS и «Ураган».

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за сутки 10 августа «Центр» на краснолиманском направлении отразил две атаки штурмовых отрядов 68-й пехотной и 42-й механизированной бригад ВСУ в районах села Новоегоровка и города Кременная в ЛНР.

За сутки 10 августа ВСУ потеряли до 115 военных, три боевые бронемашины и одну гаубицу Д-20.