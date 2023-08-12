Кривой Рог, Украина, 12 августа, 2023, 10:22 — ИА Регнум. В городе Кривом Роге Днепропетровской области Украины прогремели взрывы. Об этом 12 августа сообщило украинское издание Strana. ua.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Кривом Роге после взрывов поднимается дым», — говорится в сообщении.

Издание также опубликовало фотографию, на которой запечатлён дым, поднимающийся в небо.

Ранее воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа в Киеве прогремело несколько взрывов. До этого на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Перед этим украинские СМИ сообщили о взрывах во временно подконтрольном киевским властям городе Запорожье. В подконтрольных ВСУ районах Запорожской области объявляли воздушную тревогу.