По информации источника, бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) готовятся встречать вероятный вражеский десант и обустраивают вторую линию обороны со смертельными ловушкам для пехоты и техники.

Как сообщало ИА Регнум, в июне директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Украина разместила существенные воинские контингенты вдоль границы с Белоруссией и периодически осуществляет попытки прощупать обороноспособность Союзного государства. Он напомнил, что в связи с этим с октября 2022 года в Белоруссии были развёрнуты дополнительные подразделения совместной Региональной группировки войск.

В июле командующий объединенными силами украинской армии генерал Сергей Наев сообщил, что ВСУ усилят свои позиции на границе с Белоруссией более прочными инженерными заграждениями и военной техникой.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил 30 июня главкому ВСУ Валерию Залужному усилить группировку украинской армии «Север» на белорусском направлении.