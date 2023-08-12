Геническ, Херсонская область, 12 августа, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили в Херсонской области гаубицу Д-30 и САУ «Гвоздика» украинской армии с боекомплектами. Об этом 12 августа рассказали журналистам в региональных экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За прошедшие сутки в результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» в островной зоне уничтожена гаубица Д-30 с боекомплектом», — сказал представитель экстренных служб и уточнил, что в результате этого уничтожили трёх военных ВСУ и ещё четырёх ранили.

Он отметил, что на каховском направлении российские войска уничтожили САУ «Гвоздика» с боекомплектом и экипажем в количестве пять человек, а также позицию украинских военных, в результате чего получили ранения пять военнослужащих ВСУ.

Представитель экстренных служб добавил, что на херсонском направлении российские военные также уничтожили миномётный расчёт ВСУ с боекомплектом. В результате четверо украинских военных убиты и двое получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что восстановление Каховской ГЭС, подорванной боевиками ВСУ, в ближайшем времени невозможно. Он отметил, что сейчас станция не функционирует.

До этого сотрудники полиции обнаружили в городе Скадовске Херсонской области тайник с боеприпасами и оружием. Изъяли два автомата АК-74 калибра 5,45 мм, почти 860 патронов калибра 5,45 мм, три подсумка для боекомплекта, а также 12 магазинов для АК-74.