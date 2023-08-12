Москва, 12 августа, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Взятый в плен военнослужащий украинских войск Виталий раскрыл подробности боевой подготовки в ВСУ. Он рассказал об этом 12 августа в беседе с «Известиями».

Кадр из видео

По словам Виталия, он находился в военной части в течение четырёх месяцев и в это время занимался тренировкой футбольной команды.

«Ничего не делали. Обычная служба. В части, ну, я как бы занимался футбольной командой, я же тренер и капитан футбольной команды», — сказал он.

Пленный уточнил, что часть его сослуживцев во время службы употребляла алкогольные напитки, а «любители» спиртного занимались этим регулярно.

Виталий добавил, что командование части бросило личный состав в бой с помощью обмана, несмотря на отсутствие у военнослужащих какой-либо боевой подготовки.

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Как сообщало ИА Регнум, 10 августа обозреватель сайта Open Democracy Изобель Кошив заявил, что инструкторы из стран Запада не имеют необходимого опыта для тренировки военных ВСУ. Украинские военные пожаловались ему, что западные инструкторы не понимают особенностей российских войск, а также характера конфликта Украины и России.

До этого украинский пленный Владимир Карпенко рассказал, что отсутствие большого пальца на руке не спасло его от мобилизации. Военкомат признал его годным к военной службе и направил в зону боевых действий.