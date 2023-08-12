Балахнинский район, Нижегородская область, 12 августа, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Возгорание на полигоне для твёрдых бытовых (коммунальных) отходов (ТКО) в Балахнинском районе Нижегородской области ликвидировали. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пожар на полигоне ТКО в посёлке Гидроторф ликвидирован», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ночь на 12 августа к работам по тушению пожара привлекли силы и средства различных ведомств и подразделений, в том числе дорожных служб и лесничества. Причиной возгорания могли быть погодные условия.

Пожар на полигоне ТКО в Балахнинском районе Нижегородской области начался вечером 11 августа, в результате него никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что лесной пожар, вспыхнувший в Витимском заповеднике Иркутской области, локализовали на площади 50 га. В общей сложности в регионе за сутки удалось локализовать пять природных пожаров.

11 августа на подстанции в Росве в Калужской области вспыхнул пожар. Позднее глава региона Владислав Шапша рассказал, что причиной его возникновения стал удар молнии. В результате возгорания вышли из строя два трансформатора.