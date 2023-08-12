Санкт-Петербург, 12 августа, 2023, 09:30 — ИА Регнум. На набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге произошёл пожар. Здесь загорелся девятиметровый катер. Об этом 12 августа сообщили в ГУ МЧС по региону.

Кадр из видео

«12 августа в 00:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный район, набережная реки Мойки, у дома 38», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Огонь быстро охватил всю площадь судна. В МЧС уточнили, что людей на борту не было.

На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, полыхает катер. Он носил название «Казанова».

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Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Ликвидировать возгорание удалось менее чем за полчаса. Информации о пострадавших не поступало. А вот само судно сгорело полностью.

Сейчас дознаватели устанавливают причины пожара.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая возгорание произошло на судне «Спарта» в мурманском рыбном порту. В тушении были задействованы 25 человек и восемь пожарных машин. С судна эвакуировали экипаж в составе 17 человек. Погибших и пострадавших нет.

В июне сухогруз под флагом Маршалловых Островов загорелся в акватории Находки в Приморском крае. Огонь вспыхнул в машинном отделении. Сухогруз Beks Force следовал из КНР в порт Восточный, на борту находились 24 члена экипажа. В результате пожара пострадали два человека, их эвакуировали на берег.