Вашингтон, 12 августа, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Программа по обучению пилотов с Украины управлению американскими истребителями F-16 ещё не разработана. Об этом 11 августа заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По словам Кирби, до поставок Украине истребителей F-16 пройдёт ещё какое-то время, так как помимо передачи собственно самолётов необходимо обучить украинских пилотов летать на них, а также внедрить все системы логистики и их обслуживания.

«Мы работаем с нашими европейскими партнёрами <…> по разработке учебной программы, которую могут начать украинские пилоты. Эта работа продолжается, остаёмся в контакте с европейскими партнёрами», — сказал он.

Представитель Белого дома уточнил, что в этом вопросе есть связанные со знанием английского языка аспекты, которые нельзя игнорировать, так как всё ручное управление и системы контроля самолёта также на английском.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа газета The Washington Post написала, что первая группа украинских пилотов, состоящая из шести человек, закончит обучение на F-16 не ранее лета 2024 года. По данным издания, вторая группа пилотов с Украины завершит обучение только в конце следующего года.

До этого стало известно, что американский президент Джо Байден одобрил обучение пилотов с Украины на истребителях F-16 западными союзниками Киева.

Президент России Владимир Путин ещё 13 июля заявлял, что поставки Киеву новых вооружений будут только разжигать конфликт. Глава государства уточнил, что в случае появления F-16 у ВСУ они будут гореть так же, как германские танки «Леопард».