Нальчик, 12 августа, 2023, 09:04 — ИА Регнум. В горах Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад. Об этом 12 августа сообщили в региональном управлении МЧС.

Елена Афонина/ТАСС

«В 06:00 мск 12 августа поступила информация о том, что в Черекском районе, район альплагеря «Безенги» («Судейские ночёвки») на высоте 3500 метров, группа туристов из пяти человек попала под камнепад», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На помощь туристам выдвинулись шесть спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Позднее директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев сообщил в беседе с ТАСС, что в результате обвала горных пород один человек погиб, пятеро получили различные травмы. Он уточнил, что горные массы на место стандартных ночёвок обрушились ночью с вершины Дых-Тау.

«Там ночевали две группы: альпинисты (шесть человек) и туристы (три человека). По предварительным данным, погиб один человек, ещё пятеро получили травмы различной степени», ― рассказал Анаев.

По данным агентства, в районе обрушения находилась группа альпинистов Федерации альпинизма Санкт-Петербурга и группа туристов, которая не была зарегистрирована.

Следственные органы начали доследственную проверку по факту происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, группа туристов из пяти человек запросила помощь спасателей при спуске с Эльбруса. Туристы ― четыре гражданина Белоруссии и россиянин ― отправились в поход, не зарегистрировавшись в МЧС, как того требуют правила.

Двум участникам группы стало плохо. Связь с туристами установили, спасатели успешно добрались до людей и начали с ними спуск. В результате их благополучно спустили с высоты 5300 метров. Медицинская помощь участникам турпохода не понадобилась.