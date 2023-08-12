Иркутск, 12 августа, 2023, 09:03 — ИА Регнум. Природный пожар, который ранее вспыхнул на территории Витимского заповедника Иркутской области, локализовали на площади 50 га. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что за сутки в области удалось локализовать пять лесных пожаров, четыре из которых в лесном фонде в Бодайбинском районе на общей площади 98 гектаров.

«Также локализовано возгорание в Витимском заповеднике на площади 50 гектаров, из которых четыре — нелесные», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в работах по ликвидации природных пожаров участвуют 122 человека, включая 70 парашютистов и десантников пожарных. Авиационный мониторинг лесопожарной обстановки вёл самолёт Ан-2, который пробыл для этого в воздухе 3 часа 10 минут.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа площадь пожара в Витимском заповеднике в Иркутской области увеличилась до 20 га. Возгорание произошло из-за гроз.

Позднее стало известно, что количество жертв природных пожаров в американском штате Гавайи выросло до 53 человек. Также город Лайхана, являющийся популярным историческим и курортным центром, практически полностью сгорел.