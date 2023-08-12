Дзержинский район, Калужская область, 12 августа, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Беспилотник сбили средства ПВО в Калужской области, сообщил 12 августа глава региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО, — сообщил Шапша. — Сбит беспилотный летательный аппарат».

Губернатор уточнил, что в регионе не зафиксировано последствий для людей и инфраструктуры.

10 августа Шапша сообщил об уничтожении средствами ПВО беспилотника в Малоярославецком районе. Дрон сбили в четыре часа утра. Разрушений и пострадавших в результате не было.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, российские военные отразили попытку ВСУ атаковать беспилотниками объекты в Крыму. Средства ПВО уничтожили 14 дронов, средства радиоэлектронной борьбы подавили ещё шесть БПЛА.