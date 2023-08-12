Берлин, 12 августа, 2023, 09:13 — ИА Регнум. Российские войска своим наступлением на северо-востоке в зоне СВО срывают контрнаступление украинской армии, которая на юге ведёт безуспешные попытки прорыва обороны ВС России. Об этом 11 августа написал немецкий журнал Der Spiegel.

Иван Шилов ИА Регнум

По мнению издания, своим наступлением на северо-восточном направлении командование российских войск срывает контрнаступление ВСУ, при этом обе стороны конфликта пытаются вывести войска противника с южного направления.

«Уже довольно давно российские подразделения продвигаются к Купянску — и делают это в самое неблагоприятное для Украины время», — говорится в публикации.

Уточняется, что в то время, когда киевские войска всё ещё безуспешно пытаются прорвать российскую оборону, Вооружённые силы России своим наступлением создали новый очаг борьбы на северо-востоке.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин заявил, что даже если кто-то в Киеве и понимал, что так называемое контрнаступление будет самоубийственным, то не стал бы от него отказываться. По его словам, все решения о контрнаступлении принимали Вашингтон и Лондон и от украинского руководства здесь ничего не зависело.

До этого генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что украинские военные перед контрнаступлением много времени тратили на пиар, в то время как российская армия готовила линию обороны. Военный назвал причиной провала контрнаступления ВСУ ошибки киевских властей.

В конце июля президент Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось. Он сообщил, что потери личного состава украинской армии в ходе контрнаступления превысили 26 тысяч военных.