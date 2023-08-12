Тюмень, 12 августа, 2023, 09:26 — ИА Регнум. В результате ДТП с участием шести автомобилей в Тюмени пострадали два человека. Об этом 12 августа сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

ГИБДД Тюменской области

Столкновение произошло поздно вечером 11 августа на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени, когда легковой автомобиль Volkswagen Polo допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя автомобилями Kia Rio, «Ладой Веста», Volkswagen Jetta и Kia Cerato.

«В результате ДТП 27-летний тюменец, управлявший Volkswagen Polo, получил травмы. У мужчины присутствовали признаки опьянения, но пройти освидетельствование на состояние опьянения он отказался. Также в ДТП пострадала 39-летняя пассажирка Volkswagen Jetta», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД ведут выяснение причин аварии.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа перевозивший пассажиров в Лазаревском районе Сочи водитель экскурсионного внедорожника УАЗ не справился с управлением и врезался в скалу. В результате пострадали девять человек.

До этого в Санкт-Петербурге грузовой автомобиль опрокинулся на микроавтобус, в результате чего погибла женщина. Также пострадали два человека.