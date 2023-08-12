Якутск, 12 августа, 2023, 08:34 — ИА Регнум. В воздухе над Якутском выявили превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) химических веществ по пяти показателям. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Якутии.

Сергей Бобылев/ТАСС

«В Якутске проведено 27 исследований атмосферного воздуха. По результатам исследований превышение ПДК химических веществ установлено в 15 исследованиях по пяти показателям в Якутске», — говорится в сообщении.

Уточняется, что превышено содержание взвешенных веществ — до 1,12 ПДК, взвешенных частиц РМ 2,5 (смесь мелких твёрдых частиц пыли, золы, сажи, дыма — до 1,25 ПДК, взвешенных частиц РМ 10 — до 1,33 ПДК, диоксида азота — до 1,65 ПДК и оксида азота — до 1,17 ПДК. По другим веществам — оксиду углерода, диоксиду серы, формальдегиду и саже — превышений ПДК не установлено.

Правительство республики заявило о необходимости принятия превентивных мер из-за высокой задымлённости и превышения ПДК химических веществ в небе над Якутском.

Как сообщало ИА Регнум, 10 августа в региональном Роспотребнадзоре рекомендовали жителям и гостям Якутска не находиться на улице из-за того, что в воздухе зафиксировали высокую концентрацию химических веществ. Над городом стоит дым от лесных пожаров в Усть-Майском районе Якутии, а также в Амурской области и Хабаровском крае.

Замминистра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплёв по итогам заседания оперштаба заявил, что сейчас в Якутии бушует свыше сотни лесных пожаров, окутавших площадь порядка 180 тысяч гектаров.