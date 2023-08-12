Шэньси, Китай, 12 августа, 2023, 08:15 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, ещё 16 числятся пропавшими без вести в результате схода селевого потока в китайской провинции Шэньси. Об этом сообщило 12 августа агентство Xinhua.

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Сход селя произошел вечером 11 августа из-за сильных ливней в горной местности у деревни Вейцзыпин на окраине города Сиань. Потоком горной породы смыло несколько жилых домов, были повреждены объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, также есть перебои в энергоснабжении.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, продолжается поисково-спасательная операция. Уточняется, что из селевой ловушки удалось спасти четырёх человек.

Ранее ИА Регнум сообщало, что количество погибших из-за схода оползня в высокогорном грузинском крае Рача возросло до 21 человека.

В селе Шови в грузинском регионе Рача 3 августа около гостиницы «Сансет Шови» сошёл оползень, в общей сложности сошло более 5 млн куб. м твёрдых пород. В числе погибших было найдено тело гражданки России Ксении Тричевой.