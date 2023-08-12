Владивосток, 12 августа, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Сотрудники Росгвардии провели эвакуацию в главном корпусе Приморского океанариума из-за угрозы взрыва бомбы, которая якобы находилась в рюкзаке одного из посетителей учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе океанариума.

Юрий Смитюк/ТАСС

В учреждении уточнили, что о взрывном устройстве заявил сам мужчина, который находился в нетрезвом виде. После этого началась проверка, которая показала, что бомбы у посетителя нет.

Мужчину задержали. Вход на территорию и в главный корпус океанариума, который закрывали из-за происшествия, вновь открыт для посещения.

Как сообщало ИА Регнум, 1 февраля 2023 года стало известно, что городской суд Клина (Московская область) приговорил местную жительницу к одному году ограничения свободы за сообщение о «готовящемся взрыве на военном аэродроме».

Инцидент произошёл еще в марте 2022 года. Осужденной запретили покидать жилище в определенное время суток и посещать определенные места, а также выезжать за пределы установленной территории.