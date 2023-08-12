Шойгу проинспектировал группировку российских войск в Арктической зоне
Москва, 12 августа, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл проверку группировки войск в Арктической зоне. Об этом 12 августа сообщило Минобороны.
«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота», — говорится в сообщении.
Уточняется, что Шойгу осуществил проверку организации военной службы и выполнение задач по предназначению спецподразделений и частей, которые дислоцированы на архипелаге Новая Земля, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.
Отмечается, что глава оборонного ведомства вместе с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым совершил облёт объектов Центрального полигона.
Шойгу также проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, где располагается самая северная школа в России.
Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО. В ходе проверки он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба.
Также глава Минобороны указал на необходимость нанесения эффективного упреждающего огня по противнику при его выбивании с удерживаемых позиций. Кроме того, Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки за успешное наступление на краснолиманском направлении.