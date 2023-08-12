Москва, 12 августа, 2023, 08:10 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провёл проверку группировки войск в Арктической зоне. Об этом 12 августа сообщило Минобороны.

Кадр из видео Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Шойгу осуществил проверку организации военной службы и выполнение задач по предназначению спецподразделений и частей, которые дислоцированы на архипелаге Новая Земля, включая готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов.

Отмечается, что глава оборонного ведомства вместе с главой госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачёвым совершил облёт объектов Центрального полигона.

Шойгу также проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа архипелага Новая Земля, где располагается самая северная школа в России.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 августа Шойгу проверил пункт управления группировки войск «Центр» в зоне СВО. В ходе проверки он заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева, командиров и офицеров штаба.

Также глава Минобороны указал на необходимость нанесения эффективного упреждающего огня по противнику при его выбивании с удерживаемых позиций. Кроме того, Шойгу поблагодарил командование и личный состав группировки за успешное наступление на краснолиманском направлении.