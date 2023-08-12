Вашингтон, 12 августа, 2023, 08:01 — ИА Регнум. Судья Федерального суда округа Колумбия Таня Чуткан запретила экс-президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу предавать общественности «чувствительную информацию» по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года. Об этом говорится в распространённом в пятницу документе.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Ответчик и его адвокаты не должны прямо или косвенно делиться чувствительными материалами или их содержанием с каким-либо физическим или юридическим лицом», — говорится в документе.

Таким образом, судья Федерального округа Колумбия частично удовлетворила ходатайство прокурора Джека Смита, призывавшего запретить Дональду Трампу и его команде распространять какую-либо связанную с делом информацию.

Как передавало ИА Регнум, ранее Дональд Трамп обвинил судью Таню Чуткан, ведущую его дело, в связях с сыном действующего президента США Джо Байдена Хантером. Он отметил, что ранее у неё имелись связи с обслуживающей украинскую энергетическую компанию Burisma юридической фирмой, а бывшим работодателем судьи являлся Хантер Байден.