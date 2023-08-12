Херсон, 12 августа, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Подразделение морской пехоты ВСУ бросило своего военнослужащего в Херсонской области, после чего его завербовала СБУ, которая затем обманула и фактически сдала экс-морпеха российским войскам. Об этом рассказал журналистам сам участник событий Владимир Реул.

Иван Шилов ИА REGNUM

Бывший военнослужащий сообщил, что командование забыло о нём при отступлении в районе населенного пункта Копани. Реул оказался на территории, которая попала под контроль российской армии.

Экс-морпех решил остаться на месте и спрятать оружие, не информируя никого о службе в ВСУ. Спустя полгода с бывшим военнослужащим связались сотрудники СБУ, которые завербовали его как агента для деятельности на российской территории.

«Выходил Бабак Игорь — с Новой Каховки эсбэушник — давал задание давать координаты дислокации войск Российской Федерации. Взамен обещал переправить меня через реку на подконтрольную территорию Украины», — заявил Реул, слова которого приводит РИА Новости.

По словам морпеха, после выполнения заданий он отправился на встречу с человеком, который должен был перевезти его на украинскую территорию. На месте его задержали сотрудники Вооружённых сил РФ. Реул считает, что его обманули, использовав «как пушечное мясо».

Как сообщало ИА Регнум, 7 марта настоятель Свято-Казанского храма в посёлке Яровая (ЛНР) протоиерей Николай, который побывал в украинском плену, рассказал о том, как спецслужбы Украины издеваются над пленными. Он оказался в камере, где его избивали, требуя признаться в сотрудничестве с Россией.

После этого священнослужителя отправили в СИЗО Днепропетровска как пособника в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Протоиерей получил семь лет колонии, но был освобождён в феврале 2023 года.