Таллин, 12 августа, 2023, 07:42 — ИА Регнум. В Таллине гражданин Эстонии в состоянии алкогольного опьянения выдал себя за украинца, напал на журналиста и угрожал ему смертью. Об этом 11 августа сообщает Postimees.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Инцидент произошёл вечером 10 августа в автобусе. Как рассказал потерпевший, репортёр местного телеканала, в момент нападения он слушал музыку и сначала не понял, что происходит. К нему подошёл мужчина, назвался украинцем, а затем начал угрожать, заявляя, что таких, как он «убивают на войне каждый день».

Нападавший ударил журналиста, повалил его и начал душить. Водитель автобуса увидел драку в салоне, подбежал, схватил зачинщика и удерживал его до прибытия полиции. Нарушитель был доставлен в следственный изолятор. В ходе разбирательств выяснилось, что агрессивный мужчина на самом деле является гражданином Эстонии.

Отмечается, что жизни пострадавшего журналиста ничего не угрожает.

Ранее ИА Регнум сообщало, что молодого украинца и его мать избили трое мужчин в польском Бельск-Подляском. По данным местной полиции, в центре города в результате «обмена мнениями» между поляками и молодым украинцем возник конфликт, перешедший в драку. Украинца избили «руками и ногами», пострадала и мать молодого мужчины, которая пыталась помочь сыну, но злоумышленники напали и на женщину.

Уточняется, что у инцидента не было национальной подоплёки. Все нападавшие задержаны, им грозит до трёх лет тюремного заключения.