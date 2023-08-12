Вашингтон, 12 августа, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, отметившись забитым мячом в матче четвертьфинала Кубка лиг «Интер Майами» — «Шарлотт ФК» (4:0), вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории клуба.

Кирилл Венедиктов Лионель Месси

Для 36-летнего аргентинца этот гол стал восьмым в пяти играх за «Интер Майами» после перехода из «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года на правах свободного агента. По количеству забитых мячей Месси сравнялся с Робертом Тэйлором.

В списке лучших бомбардиров в истории «Интер Майами» на первом и втором местах соответственно располагаются Гонсало Игуаин (29 голов) и Леонардо Кампана (16 голов).

В текущем сезоне на счету Лионеля Месси восемь забитых мячей и одна голевая передача в пяти матчах в рамках Кубка лиг. Также аргентинец получил одну жёлтую карточку.

Как передавало ИА Регнум, 7 августа нападающий «Интер Майами» Лионель Месси отметился двумя забитыми мячами в матче 1/8 финала Кубка лиг с «Далласом». Этот матч стал для аргентинца третьим подряд, в котором многократный обладатель «Золотого мяча» оформил дубль.