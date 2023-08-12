Красный Лиман, ДНР, 12 августа, 2023, 07:21 — ИА Регнум. Саперы Центрального военного округа (ЦВО) Вооружённых сил ежедневно занимаются разминированием отбитых у украинских войск позиций, районов и участков дорог на краснолиманском направлении (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мина

«Инженеры ЦВО продолжают разминирование районов в зоне спецоперации», — говорится в сообщении.

Для более эффективной работы российские саперы применяют квадрокоптеры, которые облегчают отслеживание мин. Боеприпасы, которые не поддаются извлечению, уничтожаются прямо на месте с помощью накладного заряда.

Источник: Минобороны РФ.

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Как сообщало ИА Регнум, 11 июня стало известно, что на донецком направлении военнослужащие ВСУ из числа мобилизованных устанавливают мины, но не активируют их, оставляя специальные послания. По словам российских бойцов, они находят устройства с записками о том, что саперы, которые их установили не желают участвовать в вооружённом конфликте и попали в киевскую армию по принуждению.

Кроме того, военнослужащие ВС России находят мины с посланиями, где присутствуют угрозы и оскорбления. 16 июля в Минобороны РФ сообщили, что на купянском направлении украинские войска оставляют при отступлении большое количество мин, в том числе на приусадебных участках и в полях.