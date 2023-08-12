Париж, 12 августа, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов Америки, продолжая оказывать Украине военную и финансовую помощь, погружают свою страну в упадок, заявил лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«[Президент Джо Байден — ред.] в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи… Украине в размере 13 миллиардов долларов. В то же время США погружаются в упадок, а большие города превращаются в трущобы под открытым небом», — написал политик в социальной сети Twitter.

Президент США Байден в четверг, 10 августа, запросил у Конгресса дополнительные 13,1 миллиарда долларов, которые пойдут на военную и финансовую помощь Украине. Как следует из распространённого администрацией Белого дома документа, американский лидер также запросил 12 миллиардов долларов на устранение последствий возможных стихийных бедствий на территории страны.

Как передавало ИА Регнум, позднее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил уверенность в том, что граждане поддержат любые решения Джо Байдена по Украине. В ходе брифинга журналисты задали Кирби вопрос в связи с результатами опроса, результаты которого показали, что около 55% американцев выступают против продолжения предоставления Украине военной помощи.