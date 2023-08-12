Вильнюс, 12 августа, 2023, 07:07 — ИА Регнум. Жители Вильнюса обнаружили пропажу нового асфальта после саммита НАТО, который проходил в столице Литвы 11–12 июля 2023 года. Об этом сообщило издание LRT.

Иван Шилов ИА Регнум Саммит НАТО в Вильнюсе

«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — говорится в тексте публикации. Городские власти утверждают, что уложенное покрытие вернут на место в ближайшее время.

Отмечается, что перед саммитом Североатлантического альянса в городе велись активные дорожные работы, к началу его проведения сотрудники коммунальных служб уложили новый асфальт.

Как передавало ИА Регнум, в Министерстве иностранных дел России заявили, что итоги саммита НАТО в Вильнюсе показали, что военно-политический блок вернулся к схемам холодной войны. В ведомстве подчеркнули, что результаты саммита будут тщательно проанализированы, будут приняты соответствующие решения с учётом вероятных угроз интересам и безопасности России.