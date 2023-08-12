Белгород, 12 августа, 2023, 07:02 — ИА Регнум. Храмы, повреждённые или разрушенные в результате обстрелов со стороны украинских войск, есть в приграничной полосе Белгородской и Старооскольской епархии. Об этом 12 августа рассказали РИА Новости в епархии.

Иван Шилов ИА REGNUM Белгород

По данным епархии, храмы повреждены в Шебекино, в Таволжанке, в селе Муром и Дмитриевке. Восстанавливать храмы планируется после стабилизации ситуации. Духовенство из храмов распределено по храмам в городах, подальше от границы.

Часть храмов были повреждено осколками, а в Дмитриевке храм был полностью разрушен и сгорел.

«В Губкинской епархии есть Грайворонский район, тоже там на границе много храмов и есть пострадавшие. В Валуйках центральный храм пострадал еще около полугода назад, когда прилетел в центр снаряд», — рассказал собеседник журналистам.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о миномётном обстреле региона со стороны ВСУ 10 августа, в результате которого пострадал житель Шебекино. Кроме того, в Шебекино ВСУ обстреляли из миномёта хутор Панков (четыре прилёта) и село Муром (семь прилётов). В этих населенных пунктах никто не пострадал.

Также по информации Гладкова, 10 августа в Белгородском районе система ПВО сбила беспилотник самолётного типа.