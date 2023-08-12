Уссурийск, Приморский край, 12 августа, 2023, 06:38 — ИА Регнум. Вечный огонь отключён по решению местных властей в Уссурийске Приморского края из-за подтопления мемориала. Об этом 12 августа сообщила в Telegram-канале городская администрация.

Алексей Колчин ИА REGNUM Паводок

«В связи с тем, что волна паводка дошла до улицы Краснознаменной, в целях безопасности было принято решение прекратить подачу газа. Как только вода уйдет, огонь на площади Победы снова загорится», — уточняется в сообщении.

По состоянию на 08:00 по местному времени в Уссурийске, по данным ГО и ЧС выпало почти 133 мм осадков, при том, что месячная норма составляет 120-130 мм. За ночь в Уссурийском городском округе было эвакуировано почти 200 человек, в пунктах временного размещения провели ночь 149 человек, среди них 33 ребёнка.

Из-за наводнения прервано автомобильное сообщение с 11 сёлами и одним микрорайоном. Организованы лодочные переправы. Производится эвакуация жителей с подтопленных территорий и осуществляется откачка воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Уссурийске из-за сильных осадков произошёл прорыв дамбы для сдерживания паводка. Город стал одним из наиболее пострадавших от ливней населённых пунктов Приморского края.

В Приморском крае введён режим ЧС в Красноармейском и Анучинском, Хорольском и Черниговском муниципальных округах, в Лесозаводске, Надеждинском и Спасском районах, а также в Октябрьском и Яковлевском округах.