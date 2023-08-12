Киев, 12 августа, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Увольнение всех украинских областных военкомов вряд ли значительно повлияет на ситуацию с мобилизацией на Украине, заявил в интервью газете The New York Times военнослужащий территориальной обороны ВСУ по имени Андрей.

Иван Шилов ИА Регнум Мобилизация на Украине

Он считает, что те, кто не хочет служить в армии, всё равно будут уклоняться от призыва. Военнослужащий также отметил, что о коррупции в украинских военкоматах знают многие.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский распорядился уволить всех военкомов во всех регионах и заменить их военными, которые принимали участие в боевых действиях, но прекратили службу из-за утраты здоровья. Он назвал государственной изменой цинизм и факты взяточничества в период вооружённого конфликта.

24 июля Государственное бюро расследований (ГБР) Украины задержало бывшего военкома Одесской области Евгения Борисова. Его подозревают в получении взяток на сотни миллионов гривен, а также в умышленном уклонении от службы.

25 июля представитель российских силовых структур со ссылкой на украинские военные источники сообщил, что в военкоматах Одесской области фиксируется рост масштабов коррупции. Процесс связан с увеличением местных жителей, желающих уклониться от призыва через дачу взяток военкомам.