Вашингтон, 12 августа, 2023, 06:08 — ИА Регнум. Обещание в случае победы на президентских выборах в США гарантировать, что Украина не войдёт в НАТО, дал кандидат на пост главы государства от республиканцев Вивек Рамасвами. Соответствующее заявление политик сделал 11 августа в соцсети X (бывшая Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и НАТО

При этом Рамасвами указал, что Россия должна взять на себя ряд обязательств взамен на твёрдые гарантии отказа Украине в приёме в Североатлантический альянс.

«Мы поддержим заморозку существующих контрольных линий, возобновим экономические отношения с Россией и обязуемся, что НАТО не примет Украину в обмен на выход России из военного сотрудничества с Китаем, вывод ядерного оружия из Калининграда и сворачивание военного присутствия в западном полушарии», — написал Рамасвами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в середине июля кандидат в президенты США Рамасвами призвал заключить договор с руководством России об отказе от приёма Украины в НАТО.

По словам политика, сделка должна включать заморозку текущих границ с передачей России части территорий. Кроме того, политик предложил США взять на себя твёрдое обязательство, что Украина никогда не войдёт в НАТО.

Взамен России предлагается отказаться от развития отношений с Китаем, и в рамках такой договорённости Вашингтон будет увеличивать торговое взаимодействие с Москвой.

Также Рамасвами указал, что расширение НАТО является единственной настоящей причиной начала конфликта на Украине.