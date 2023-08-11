Новый, 534-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что в разных районах Крыма сработали системы противовоздушной обороны (ПВО). В ночь на 12 августа с 1:30 до 3:15 часов по местному времени (совпадает с московским) движение по Крымскому мосту было временно перекрыто. Советник главы региона Олег Крючков в своём Telegram-канале попросил сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Попытки обстрела полуострова Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают регулярно. На его территории действует желтый уровень террористической опасности.

По Донецку за три часа ВСУ выпустили более 30 снарядов калибра 155 мм., стоящих на вооружении НАТО. В связи с ростом поставок оружия на Украину Россия запросила провести открытое заседание Совета Безопасности ООН 17 августа, проинформировал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

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