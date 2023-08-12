Донецк, 12 августа, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Российские военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России за сутки отразили на купянском направлении семь атак противника, заявил РИА Новости 12 августа начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«В течение дня противником проведено четыре контратаки силами подразделений 14-й и 41-й ОМБр и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады [ВСУ — ред.] на позиции наших войск… Все контратаки успешно отражены», — сказал Зыбинский.

Ещё три атаки 44-я и 32-я отдельные механизированные бригады ВСУ провели в районе Новосёловского Луганской Народной Республики.

Всего в результате боевых действий, по его словам, Вооружённые силы Украины потеряли до двух взводов живой силы.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа начальник пресс-центра группировки «Запад» ВС России Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные отразили одну атаку и пять контратак противника на купянском направлении. В районе села Ольшана Харьковской области российские штурмовые группы захватили два опорных и пять наблюдательных пунктов ВСУ.