Вашингтон, 12 августа, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки «пытаются заткнуть рот всем, кто осмеливается выступать против официальной линии их политики», заявили в посольстве Российской Федерации в США, комментируя блокировку YouTube-канала Скотта Риттера, критиковавшего американскую политику на Ближнем Востоке и действия США в отношении Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Скотт Риттер

«Где же столько распиаренная свобода выражения мнений по-американски?.. Затыкают рот всем, кто осмеливается высказываться против официальной линии Вашингтона», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале диппредставительства.

В посольстве отметили, что это не первая «дискриминация борца за свободу слова», напомнив, что ранее Twitter также заблокировал аккаунт Скотта Риттера.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу, 11 августа, YouTube удалил канал экс-разведчика США Скотта Риттера U. S. Tour of Duty, в эфирах которого он критиковал американские власти в том числе и за многомиллиардные поставки военной помощи Вооружённым силам Украины. Кроме того, он активно комментировал ход вооружённого конфликта и самые яркие события в зоне боевых действий.