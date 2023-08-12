Симферополь, 12 августа, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Системы противовоздушной обороны сработали над несколькими районами Крыма. Об этом 12 августа сообщил советник главы региона Олег Крючков в своём Telegram-канале.

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«Над разными районами Крыма сработали системы ПВО», — написал Крючков.

Советник главы региона попросил граждан сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, 6 августа в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ полотно Чонгарского моста, соединяющего Крым и Херсонскую область, получило повреждения. Пострадавших в результате ЧП нет. Вследствие обстрела моста была временно изменена схема движения между Херсонской областью и Крымом.

Позднее Вооружённые силы Украины признали, что нанесли ракетные удары по мосту через пролив Тонкий в Херсонской области, а также по Чонгарскому мосту.