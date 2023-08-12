Москва, 12 августа, 2023, 05:03 — ИА Регнум. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского свидетельствует о неготовности украинской стороны к переговорам по урегулированию конфликта.

Zampolit.com Константин Косачев

«Упорство в требовании о полной капитуляции России под видом «мирного плана» в глазах любого реалистичного политика подтверждает полную неготовность Киева к переговорам», — написал Косачев в своём Telegram-канале 12 августа.

По его мнению, власти Украины используют «формулу мира» лишь для привлечения к себе внимания, уверяя западных союзников в скорейшем возвращении утраченных после начала вооружённого конфликта территорий.

Как передавало ИА Регнум, ранее спикер парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что Украина не заинтересована в прекращении или заморозке военного конфликта, особенно после неудачного контрнаступления Вооружённых сил Украины, начавшегося 4 июня.

7 августа советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об отсутствии компромиссов в виде немедленного прекращения огня. Он подчеркнул, что единственным фундаментом для возможных будущих переговоров является «формула мира» Владимира Зеленского.