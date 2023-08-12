Вашингтон, 12 августа, 2023, 04:50 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США республиканец Грег Стюби внёс на рассмотрение американских парламентариев резолюцию об импичменте главе Белого дома Джо Байдена, сообщается на сайте конгрессмена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Он обвинил президента Соединённых Штатов в злоупотреблении властью, включая участие в схемах со взяточничеством, вымогательством и мошенничеством. Республиканец также заподозрил Байдена в создании препятствий для правосудия.

Стюби полагает, что президент мог вступить в преступный сговор с представителями министерства юстиции США, чтобы помешать расследованию против своего сына Хантера.

Как сообщало ИА Регнум, 11 августа министр юстиции США Меррик Гарленд повысил ранг расследования по делу Хантера Байдена до уровня спецпрокурора. Соответствующие полномочия для следственных работ получил прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс.

Председатель комитета по надзору и отчетности палаты представителей Джеймс Комер заявил, что это решение минюста направлено на сокрытие фактов использования Джо Байденом служебного положения для последующего обогащения его семьи. Комиссия под руководством Комера занимается изучением фактов, касающихся коррупционных схем, в которых якобы участвовали члены семьи Байдена.