Москва, 12 августа, 2023, 04:44 — ИА Регнум. Дождливая погода ожидается в ближайшие дни в 14 российских регионах. Об этом 11 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

В частности, сильные дожди и аномальное похолодание ожидаются в ближайшие дни в Алтайском крае, Томской, Новосибирской и Омской областях. Температура воздуха в этих регионах днём достигнет +14… +20 градусов, что на 4–6 градусов ниже климатической нормы.

Также сильные осадки и грозы ожидаются в Краснодарском крае, Адыгее, Тыве, Приморском крае, центральных районах Красноярского края, Хакасии, Амурской, Ленинградской, Новгородской областях, на западе и юге Хабаровского края. При этом в Краснодарском крае и Адыгее возможен град, а скорость отдельных порывов ветра достигнет 25 метров в секунду.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, на следующей неделе в Центральной России ожидается тропическая жара, которая продержится несколько дней.

К 17 августа регион окажется под действием «солнечного и перегретого» азорского антициклона и температура воздуха поднимается до +30… +33 °C, что выше нормальных значений для этого времени на десять градусов. Жаркая погода продержится пару дней и отступит к следующим выходным.