Ниамей, 12 августа, 2023, 04:30 — ИА Регнум. Вывода французского воинского контингента из Нигера потребовали участники многотысячной акции протеста в Ниамее. Об этом 11 августа сообщил телеканал Al Arabiya.

Иван Шилов ИА Регнум Переворот в Нигере

Тысячи манифестантов собрались возле французской военной базы в Ниамее. Участники стихийной уличной акции размахивали транспарантами с призывами: «Долой Францию! Долой ЭКОВАС!». Собравшиеся выражали поддержку военным мятежникам, захватившим власть в Нигере.

Кроме того, участники акции открыто выражали негативное отношение к ЭКОВАС, которое заявило о готовности провести военную операцию по восстановлению конституционного порядка в Нигере и освободить президента страны Мохамеда Базума.

Отмечается, что в Нигере наблюдается резкий рост антифранцузского народного движения. На сегодняшний день в стране находятся около 1,5 тыс. французских военнослужащих.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) вслед за Соединёнными Штатами Америки и Францией поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.

30 июля ЭКОВАС провело первое заседание по сложившейся в Нигере ситуации. Организация дала мятежникам в Нигере неделю, чтобы восстановить в стране конституционный порядок, в противном случае ЭКОВАС примет меры, которые посчитает необходимыми.

В свою очередь мятежники, захватившие власть в Нигере, на встрече с прибывшей в Ниамей и. о. заместителя госсекретаря США Викторией Нуланд пригрозили, что убьют свергнутого президента республики Базума, если соседние государства вторгнутся в страну.

11 августа встречу глав генштабов стран, входящих в ЭКОВАС, назначенную на 12 августа и посвящённую ситуации в Нигере, перенесли на неопределенный срок по техническим причинам.