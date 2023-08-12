Минобороны показало работу боевой авиации в День создания в России ВВС
Минобороны показало видео работы боевой авиации в 111-ю годовщину создания ВВС России
Москва, 12 августа, 2023, 04:15 — ИА Регнум. Более 4 тыс. военнослужащих Военно-воздушных сил (ВВС) России получили государственные награды с начала специальной военной операции, сообщило в своём Telegram-канале министерство обороны России по случаю 111-й годовщины создания отечественных ВВС, отмечаемой 12 августа.
В ведомстве отметили, что речь идёт как о специалистах летного и инженерно-технического состава, так и представителях подразделений обеспечения Воздушно-космических сил (ВКС). При этом 19 военнослужащих имеют звания Героя России.
Министерство также опубликовало видеоролик о боевой работе российской авиации в честь празднования Дня Военно-воздушных сил.
Источник: Минобороны РФ.
Как сообщало ИА Регнум, 5 мая глава международной охранной компании Global Guardian Дейл Бакнер заявил, что военная авиация является одним из главных преимуществ Вооружённых сил России перед ВСУ. Он отметил, что у украинской армии нет средств воздушного прикрытия от ударов со стороны современных российских самолётов, способных поражать танковые колонны и другую бронетехнику.
Руководитель организации также добавил, что боевая авиация России включает в себя около 900 истребителей и 120 бомбардировщиков.