Вашингтон, 12 августа, 2023, 02:59 — ИА Регнум. США не смогли своими санкциями обрушить российскую экономику и подорвать технологический суверенитет России, что доказывает ненадежность американоцентричной финансовой системы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в своём комментарии, опубликованном в Telegram-канале российской дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Так он оценил решение Белого дома внести в свои санкционные списки бизнесменов Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана, Алексея Кузьмичева и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), а также усилить торговые барьеры против российской металлургической отрасли.

«Западные атаки в экономсфере купируются, позволяя российскому народу с уверенностью смотреть в будущее. Тем временем государства за пределами пресловутого «золотого миллиарда» лишний раз убеждаются в ненадежности и токсичности американоцентричной финансовой системы», — отметил дипломат.

Антонов считает, что новые санкции являются попыткой США «сгладить нарастающую здесь критику о провальности ограничительной политики Белого дома». Посол указал на то, что даже Всемирный банк и Международный валютный фонд (МВФ) ранее признали неэффективность санкционных ограничений в отношении Москвы.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа газета The Wall Street Journal написала, что российская экономика выдержала испытание санкциями, а также продемонстрировала прочность и устойчивость к внешним преградам. В издании отметили, что, несмотря на введённые ограничения на продажу нефти, сырье из РФ продолжают покупать на мировом рынке.

3 августа заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российская промышленность смогла почти без потерь преодолеть фазу острого давления, возникшего из-за западных санкций. Кроме того, глава ведомства уточнил, что в обрабатывающей промышленности в РФ уже наблюдается потенциальное опережение запланированных показателей.