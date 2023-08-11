Иваново, 12 августа, 2023, 02:20 — ИА Регнум. Тела двух женщин с признаками насильственной смерти были найдены в квартире в Иваново, подозреваемый в убийстве задержан полицией. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Ивановской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«Погибли две женщины. Их тела с признаками насильственной смерти нашли сегодня в квартире на улице Красных Зорь в Иваново», — уточняется в сообщении регионального ведомства.

Отмечается, что тела погибших матери и дочери 1938 и 1979 годов рождения обнаружила их родственница, после того как женщины перестали выходить на связь. Благодаря грамотным действиям сотрудников уголовного розыска был установлен и задержан подозреваемый, 44-летний житель Ярославской области. Он был «передан специалистам Следственного комитета». С подозреваемым проводятся следственные действия, по его месту жительства следователи провели обыск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Свердловской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки. Её тело без признаков насилия было обнаружено в лесу в Каменске-Уральском. Официальный представитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что погибшая 16-летняя школьница из Каменска-Уральского накануне ездила в Екатеринбург подавать документы в педагогический колледж. Девушка приехала в свой город поздно вечером, однако так и не дошла до дома.