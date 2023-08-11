Симферополь, 12 августа, 2023, 01:56 — ИА Регнум. Вожатую детского лагеря «Мультфильм» в Крыму отстранили от работы из-за видео, в котором она оскорбила детей, приехавших на отдых из Шебекино Белгородской области, сообщил глава Министерства образования Белгородской области Андрей Милехин.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«По ситуации в лагере «Мультфильм» в Крыму. Вожатую, оскорблявшую детей из Шебекино, днём уже отстранили от работы. В настоящее время компетентные органы уже проводят расследование», — написал он в своём Telegram-канале.

Он добавил, что с пострадавшими от её высказываний детьми работают психологи и сотрудники медперсонала из крымского лагеря «Бригантина Белогорья», а на субботу запланирована встреча детей с их родителями.

Как передавало ИА Регнум, 11 августа в крымском детском лагере «Мультфильм» разгорелся скандал из-за вожатой, заявившей о ненависти к русским детям. В социальных сетях разошлось несколько видео, на которых вожатая кричит на детей, бьёт их и говорит о своей ненависти к ним.