Вашингтон, 12 августа, 2023, 01:43 — ИА Регнум. Требование отозвать запрос о новом финансировании помощи Украине на 24 миллиарда долларов выдвинули президенту США Джозефу Байдену конгрессмены-республиканцы. Об этом сообщил 11 августа член палаты представителей Уоррен Дэвидсон в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Как указал Дэвидсон, американцы устали быть спонсорами прокси-войны, которая уже стала бесконечной. По мнению конгрессменов, прежде чем предоставлять помощь Киеву, необходимо представить для обсуждения обоснованную стратегию, где будут указаны конкретные цели, на которые требуется выделить финансирование.

«Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока Конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины», — пояснил Дэвидсон.

Конгрессмен опубликовал письмо, в котором он и его 11 коллег выступили против запроса администрации Белого дома о финансировании военной и иной помощи Киеву на 24 миллиарда долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Соединённых Штатов Америки Байден 10 августа запросил у Конгресса США дополнительные ассигнования на военную помощь Украине.

Порядка $9,5 млрд направят на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, $3,6 млрд ― на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку. Кроме того, Байден просит у законодателей еще 2,3 миллиарда долларов для Украины по линии Всемирного банка.

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Байдена «не будет стесняться» запрашивать у Конгресса финансирование для помощи Киеву.