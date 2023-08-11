Вашингтон, 12 августа, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Минюст США назначил спецпрокурора для расследования дела Хантера Байдена, чтобы скрыть факты использования служебного положения его отцом американским президентом Джо Байденом для обогащения своей семьи, заявил председатель комитета по надзору и отчетности Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Джеймс Комер. Об этом сообщается на сайте парламентария.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг США

Ранее министр юстиции Меррик Гарланд назначил прокурора штата Делавэр Дэвида Вайса специальным прокурором по указанному делу.

По словам конгрессмена, глава государства и его близкие участвовали в схемах «по получению миллионов долларов от иностранных граждан». Комер считает, что назначение спецпрокурора может помешать деятельности Конгресса в рамках проводимых разбирательств, включая опрос свидетелей и поиски финансовых операций семьи Байденов.

Парламентарий пообещал, что его комитет продолжит работу в этом направлении. Кроме того, что Комер добавил, что спецпрокурор может вести дальше своё расследование и предпринимать те следственные действия, которые он сочтет необходимыми.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в США опубликовали меморандум о банковских документах, согласно которым семья Джо Байдена в период, когда он находился на посту американского вице-президента, получала миллионы долларов от зарубежных источников, включая олигархов из России, Казахстана и Украины.

В свою очередь один из вероятных кандидатов от Республиканской партии на выборах главы Белого дома в 2024 году Вивек Рамасвами заявил, что поставки вооружения Киеву со стороны Вашингтона могут быть связаны с коррупционной деятельностью семьи Байденов.

9 августа Джо Байден назвал показания о своем участии в бизнесе Хантера Байдена ложью. Кроме того, он сказал, что считает «мерзким» заданный ему вопрос журналиста по этому поводу.