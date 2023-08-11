Анкара, 12 августа, 2023, 01:14 — ИА Регнум. Дети, оказавшиеся в сложной ситуации в Турции из-за недобросовестности туроператора, благополучно вернулись в Россию. Об этом 11 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Анкаре.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница Турции

Уточняется, что российское диппредставительство в Анкаре совместно с генконсульством в Анталье предпринимало усилия по защите прав и интересов несовершеннолетних граждан России, оказавшихся в Турции без опеки из-за недобросовестных действий туроператора. Сотрудники генконсульства взяли под контроль места проживания детей в отелях в Кемере и их обеспечение всем необходимым.

Начиная с 9 августа сотрудниками российского генконсульства обеспечивалось возвращение детей на Родину при спонсорстве на безвозмездной основе рядом туристических компаний. По состоянию на конец дня 11 августа все дети, прибывшие в Турцию на отдых и оказавшиеся в трудной ситуации, вылетели в Россию.

Российские дипломаты отметили, что сотрудники генконсульства обеспечивали сопровождение детей в аэропорт, контролировали регистрацию на авиарейс, прохождение КПП и координацию действий с родителями, вплоть до прибытия школьников в пункт назначения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг после выселения российских детей из отеля в городе Кемере в Турции.

В Кемере из отеля выселили около сотни российских детей из-за проблем с оплатой. Они прибыли на отдых в Турцию 26 июля. В разбирательство вмешалось генконсульство в Анталье, сотрудники которого связались со всеми сторонами инцидента.

4 августа в дипмиссии заявили, что дети вернутся в Россию. Ассоциация Туроператоров России сообщила, что поездку школьников в Турцию организовал индивидуальный предприниматель.