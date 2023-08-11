Лондон, 12 августа, 2023, 00:50 — ИА Регнум. ЕС прислуживает Соединённым Штатам в стремлении поддерживать Украину и нанести ущерб России, заявил в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

«Европейский союз практически полностью обслуживает интересы Соединённых Штатов в этой политике в отношении Украины, да и по всем остальным направлениям», — сказал дипломат.

Он отметил, что стало сложно отделять деятельность ЕС и НАТО. По словам Келина, Евросоюз и Североатлантический альянс «слились вместе с политикой» США, пытаясь нанести России максимальный урон.

Кроме того, посол добавил, что Украина «живёт фактически на содержании у ЕС и Соединённых Штатов в первую очередь».

Как сообщало ИА Регнум, 15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза позволяют США вытирать о себя ноги. Глава государства подчеркнул, что политика американских властей толкает Европу в деиндустриализацию, а ЕС сам пострадал от тех, санкций, которые вводятся Брюсселем против Москвы.

6 апреля депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес написал, что Евросоюз находится в подчинении США. По его словам, на это указывает отказ Запада расследовать атаки на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2».