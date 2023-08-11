Вашингтон, 11 августа, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Дополнительные деньги на помощь Украине готова без стеснения запрашивать у Конгресса администрация президента США Джозефа Байдена. Такое заявление сделал 11 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга.

Gage Skidmore

Кирби уточнил, что в случае необходимости Белый дом будет запрашивать у Конгресса финансы для помощи Украине как после первого квартала финансового года, который начнётся в США с 1 октября, так и в рамках уже объявленного 10 августа нового запроса.

«Если мы почувствуем, что надо вернуться и запросить о большем после первого квартала следующего года, или если будут потребности корректировки того, что мы сейчас просим, мы остаемся уверены в том, что такой подход является правильным», — пояснил Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что администрация Байдена «не будет стесняться» запрашивать у Конгресса финансирование для помощи Киеву.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, США не могут себе позволить снова и снова выделять миллиарды долларов на помощь Украине в то время, когда граждане страны находятся в тяжёлом положении. Грин напомнила, что долги страны перевалили за $32 трлн, а бездомность в США достигла рекордного за всё время уровня.

Президент Соединённых Штатов Америки Байден 10 августа запросил у Конгресса США дополнительные $13,1 млрд, которые пойдут на военную помощь Украине.

Порядка $9,5 млрд направят на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, $3,6 млрд ― на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.