Ниамей, 11 августа, 2023, 23:38 — ИА Регнум. Пятеро бойцов нацгвардии Нигера стали жертвами атаки французских военных, которая произошла 9 августа в указанной африканской стране, сообщил 11 августа портал ActuNiger со ссылкой на командование этого вида войск.

Иван Шилов ИА Регнум

Кроме того, ещё четверо солдат нацгвардии получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в госпитале, который расположен в столице республики Ниамее.

Раненых навестили члены делегации Национального совета спасения родины (НССР) — органа, который сформировали военные, захватившие власть в Нигере.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа официальный представитель НССР Амаду Абдраман заявил, что французские военные нарушили воздушное пространство Нигера и атаковали бойцов президентской нацгвардии. Он уточнил, что участники нападения «освободили задержанных террористов» и подняли в воздух военный самолёт из Нджамены (Чад).

После этого, по словам Абдрамана, НССР объявил о повышении уровня угрозы в стране. Представитель мятежников также предупредил о подготовке Францией плана по дестабилизации Нигера. Он добавил, что для этих целей Париж планирует задействовать свой воинский контингент, который размещен в этой африканской республике.