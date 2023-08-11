Махачкала, 11 августа, 2023, 23:33 — ИА Регнум. Около ста человек подрались из-за музыки в Ногайском районе Дагестана. Об этом 11 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по республике.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня, 11 августа 2023 года, примерно в 18:30 на территории Ногайского на пустыре стали собираться жители двух окрестных сел, общее число собравшихся — 100 человек. Причиной возникшего конфликта стали взаимные претензии между жителями сел Шумелик и Батыр-Мурза», — сказано в сообщении пресс-службы.

Как уточнила представитель пресс-службы регионального ведомства Гаяна Гариева, конфликт произошёл накануне вечером. Спор возник, по её словам, то ли из-за репертуара, то ли из-за громкости прослушивания. Как рассказали жители одного из сёл, речь шла о подборке репертуара для свадебной церемонии. В итоге жители двух сёл договорились разобраться с привлечением сторонников.

В конфликт пришлось вмешаться сотрудникам полиции. На место происшествия также выехали представители руководства МВД республики и представители администрации района.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в результате массовой драки болельщиков греческого футбольного клуба АЕК и загребского «Динамо» в Афинах погиб один человек. В ходе драки обе стороны пускали друг в друга зажигательные ракеты, бросались самодельными зажигательными устройствами и камнями, а также пользовались самодельными битами.

В результате драки 29-летний болельщик греческой команды получил множественные ножевые ранения и умер, ещё пять фанатов АЕК и три болельщика загребского «Динамо» получили травмы и попали в больницу.